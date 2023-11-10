الزراعة: أقطان وجه قبلي تخطت أكثر من 12 ألف جنيه للقنطار

كشف تقرير من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كمية القطن التي تم بيعها في وجهة قبلي بلغت 19,578 قنطار زهر، وقد تم تحديد أسعار البيع بتفاوت، حيث تراوحت بين 10,000 و12,340 جنيه للصنف جيزة 98 الذي بلغت كميته 188 قنطار، بينما وصل سعر الصنف جيزة 95 إلى 12,340 جنيه للقنطار.

كما أشار التقرير إلى إجراء مزاد علني لبيع القطن في محافظة الإسكندرية بإشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث تم بيع كميات تقدر بحوالي 40,000 قنطار، وتم إلغاء المزادات لجزء منها بسبب مشادات بين الشركات المشاركة والتجار الموردين حول الأسعار.

تم تطبيق منظومة تداول وتسويق جديدة، تقوم على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وجود وسطاء، وتفتح المجال أمام نظام المزايدة العلنية، وترتبط أسعارها بالأسعار العالمية للأقطان، بهدف تحقيق أسعار عادلة للمزارعين.

فيما يتعلق بأسعار الترويج، سجلت أسعار تراوحت بين 9,540 و12,540 جنيه للقنطار لصنفي جيزة 95 و98 في الوجهين القبلي والبحري. يُذكر أن الصنف أكسترا جيزة 92 في محافظة دمياط وصل إلى 18,450 جنيهًا للقنطار، فيما بلغ سعر الصنف سوبر جيزة 94 في محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية 15,700 جنيه للقنطار، وهي أسعار غير مسبوقة وتعزز ربحية المزارعين خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.