"القاهرة الإخبارية": شهيد و19 مصابًا جراء الاستهداف الإسرائيلى لمستشفى القدس فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت عن وقوع شهيد وإصابة 19 آخرين جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى القدس في قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق وابلًا من النيران على مستشفى القدس منذ قليل.

وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة رائد النمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، معلنًا مناشدته الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن، والكل تعاطف ولكن لم تترجم إلى أفعال.