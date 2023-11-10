الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع لـ"الدستور": نسعى منذ الصباح لإدخال المساعدات إلى أهالي غزة

حياة كريمة والتحالف
حياة كريمة والتحالف الوطني

جهود كبير للدولة المصرية في دعم الأهالي بقطاع غزة منذ بداية الحرب على فلسطين وأثبت الشعب المصري أن الوحيد الذي قدم الكثير من الخدمات لخدمة الشعب الفلسطيني تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال علي عبده متطوع في مؤسسة حياة كريمة وأحد الشباب المشاركين في إدخال المساعدات الغذائية إلي غزة: «نسعى منذ الصباح لتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها أهالينا في غزة ولن نتردد في الخدمة تاركين دراستنا وأهالينا من أجل فلسطين، وهذا واجب علينا، وساعدنا أيضا السائقين، وأثبت الشعب المصري أنه خير صديق للشعوب الأخري».

وأضاف: حياة كريمة والتحالف الوطني عمل مجهود كبير خلال الفترة الحالية والماضية لمساعدة الشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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حياة كريمة.. أول المبادرين فى مساعدة الفلسطينيين

جهود الهلال الأحمر المصري تأتي تزامنًا مع جهود كبيرة تقوم بها مبادرة "حياة كريمة" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بادرت "حياة كريمة" بإرسال شاحنات المواد الغذائية والمساعدات إلى معبر رفح، وإدخالها إلى القطاع الذي يُعاني حصارًا كبيرًا فرضه الاحتلال منذ بداية العدوان

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جهود الدولة المصرية في دعم الأهالي بقطاع غزة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين، بجانب التركيز على المواد الغذائية السريعة مراعاة لانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة داخل القطاع.

كما شهد الطريق قبل معبر رفح ازدحامًا بالحافلات التي تضم مساعدات إنسانية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث شارك عدد كبير من متطوعي التحالف في توصيل هذه الشاحنات للمعبر قبل نقلها وإدخالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عند فتح المعبر.

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موقف مصرى رافض لتصفية القضية الفلسطينية

وتأتي جهود المؤسسات المصرية في دعم الأشقاء داخل غزة تزامنًا مع مواقف القيادة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إشارة إلى مخططات لنقل الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر المُطلق لأي محاولات تهدف لتصفية القضية، كما أنها لن تحدث أبدًا على حساب مصر.

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حياة كريمه غزة متطوع - جمهورية مصر العربية فلسطين

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