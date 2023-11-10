الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشفيات مصر تواصل استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

مستشفيات مصر تواصل
مستشفيات مصر تواصل استقبال الجرحى والمصابين

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن المستشفيات المصرية تواصل استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مستشفى العريش العام استقبل أكثر من 60 مصابًا وفي صباح اليوم تم تحويل 16 حالة إلى القاهرة لاستكمال برنامج العلاج.

المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال المزيد من المصابين الفلسطينيين

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال المزيد من الجرحى والمصابين، متابعًا أن مستشفى الشيخ زويد الأقرب لمعبر رفح مع العريش العام وبئر العبد.

 وأشار إلى أنه يتم تشخيص الحالات التي تأتي عبر معبر رفح وتحويلها إلى الوجهة المختصة في علاج كل حالة، مشيرًا إلى أن مستشفيات المرحلة الثانية في الإسماعيلية مختصة في علاج إصابات العيون والأنف والأذن، والحالات التي يتم تحويلها إلى القاهرة وتحديدًا مستشفى 57 من الأطفال التي تعاني من أمراض السرطان، كذلك معهد ناصر لكبار السن من مصابي السرطان.

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