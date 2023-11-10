الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محاصرون داخل مستشفى النصر بغزة: الدبابات الإسرائيلية تحاصرنا من كل الاتجاهات

الدبابات الإسرائيلية
الدبابات الإسرائيلية

ناشد محاصرون داخل مستشفى النصر في قطاع غزة وقف القصف الذي يستهدف المستشفى، وقالت فتاة فلسطينية إنها موجودة داخل مستشفى النصر المحاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية من كل النواحي والاتجاهات.

وتابعت: "تم إخطارنا بمغادرة المستشفى لكن دون وجود الصليب الأحمر أو أي شيء يضمن سلامة المدنيين الموجودين في المستشفى".

وأكدت وجود مئات المدنيين في المستشفى، فيما طالب مواطن آخر بالمستشفى بضرورة توفير حماية دولية.

"الصحة العالمية": 20 مستشفى فى غزة توقفت عن العمل

قالت منظمة الصحة العالمية إن 20 مستشفى في غزة توقفت عن العمل، والأخرى تعمل بشكل جزئي، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن القوات الإسرائيلية تمارس عنفًا مكثفًا حول مستشفى الشفاء في غزة.

 

مستشفى النصر غزة قطاع غزة إسرائيل الدبابات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية

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