الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها.. سر اعتزال هدى رمزي وأبرز أعمالها الفنية

هدى رمزي
هدى رمزي

تحتفل اليوم، الفنانة القديرة هدى رمزي بعيد ميلادها الـ 65 عامًا، فهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي.

هدى رمزي من مواليد 10 نوفمبر 1958، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وبدأت العمل في الوسط الفني فى منتصف سبعينيات القرن العشرين، ليكون أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة، حيث طلبت منها الفنانة نجلاء فتحي، القيام بدور ابنتها في فيلم الرداء الأبيض عام 1975.

وتزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلادها، يرصد "الدستور" في التقرير التالي، سبب اعتزال الفنانة هدى رمزي، وأبرز أعمالها خلال مشوارها الفني. 

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أعمال هدى رمزي

قدمت الفنانة هدى رمزي، العديد من الأعمال الفنية واستطاعت جذب الجماهير إليها، وبالرغم من ملامحها الجميلة والهادئه إلا أنها قدمت العديد من الأعمال المختلفة لتقنع الجماهير أنها قادرة على أداء كافة الأدوار المختلفة.

في عيد ميلاد الفنانة هدى رمزي.. اكتشفتها نجلاء فتحي وحقيقة اعتزالها التمثيل

وتعد الفنانة هدى رمزي من ضمن أبرز نجوم السينما المصرية وحققت نجاحًا كبيرًا خلال مشوارها الفني، بسبب أعمالها الكثيرة وأبرزها: "حنفي الأبهة - العبقري والحب - المليونيرة الحافية - اغتصاب - بئر الخيانة - جري الوحوش - عصر الذئاب - لست شيطانًا ولا ملاكًا - أنقذوا هذه العائلة - مع سبق الإصرار - امرأتان - الرداء الأبيض".

واستمرت موهبتها لتقدم لنا العديد من الأدوار الدرامية أبرزهم: "الزوجة تعرف أكثر - أحلام الفتى الطائر - الحب وأشياء أخرى - بنت الأيام  - السمان والخريف - النساء يعترفن سرا - على الزيبق - بلاغ النائب العام".

في عيد ميلادها.. سبب اعتزال الفنانة هدى رمزي التمثيل

اعتزال هدى رمزي

ابتعدت الفنانة هدى رمزي عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، حيث ظهرت لجمهورها وهي مرتدية الحجاب وابتعدت تمامًا عن الأضواء، لتظهر في حفل زفاف نجل المخرج أحمد السبكي، وأثارت جدلًا واسعًا وقتها.

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