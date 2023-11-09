الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"روحى فيك" الحلقة 5.. كيلاني يفقد الوعي ويسقط في حمام السباحة

الكيلاني
الكيلاني

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وعرضت الحلقة الخامسة مساء اليوم على قناة ON وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من حكاية "روحي فيك"، بمشهد “فلاش باك” يرصد طلب عائشة بن أحمد “سحر” الطلاق من نور محمود “ثابت”  بسبب علاقة أخرى.

وتلاها زيارة هلا السعيد “ندى” لـ" الشيخ حارس" ماجد جاب الله، حتى تسأله عن “حازم” فراس سعيد، وتحدثت معه عن حبها للأخير، فأعطاها الشيخ زجاجة من "المسك".

وخلال الأحداث، شاهد الدكتور “ثابت” نور محمود، أحد مقاطع الفيديو للدكتور مصطفى محمود، قبل أن يُطفي التلفاز ويدخل غرفته لكى ينام، إلا أنه يفاجأ بعودة التليفزيون للعمل تلقائيًا ليُصاب بالذعر.

وشهدت الحلقة 5 من حكاية "روحي فيك" أيضاً، على حديث "سحر - عائشة بن أحمد"، وزوجها "خالد - محمد كيلاني"، عن الرسم، ثم قالت له "سحر_ عائشه بن أحمد" أنها تحضر له مفاجأة وهي أنها قررت أن يرجعوا العزبة، ولكن زوجها رفض بشدة.

وانتهت الحلقة على مشهد لـ"سحر"وهي ترسم لوحتها، وأمامها “خالد” محمد كيلاني، الذي فقد الوعي في نفس التوقيت ووقع في حمام السباحة، وانتهت الحلقة على ذلك.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك الحلقة 5 مصطفي محمود اللقاء نور محمود الاحداث احداث الحلقة الخامسة

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