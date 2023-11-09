الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط الشفاء الطبى بغزة وسقوط شظايا داخل المستشفى (فيديو)

محيط مستشفى الشفاء
محيط مستشفى الشفاء الطبي

أكد مراسل قناة "الغد" الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، بشكل كبير، مما أسفر عن دخول بعض شظايا القصف إلى حرم المستشفى مما تسبب في ذعر المرضى.

ونوه مراسل "الغد" الإخبارية، بأن القصف مستمر بشكل عنيف بمحيط مستشفى الشفاء الطبي، بالإضافة إلى الحصار الكبير الذي تفرضه قوات الاحتلال على الشوارع المحيطة بالمستشفى.

جاء ذلك بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، عن أنها قامت بتيسير تسليم إمدادات طبية طارئة وأدوية إلى مجمع "الشفاء" الطبي في مدينة غزة. 

وذكرت "الأونروا" ومُنظمة الصحة العالمية، في بيان مُشترك، أنه تم تسليم الإمدادات الطبية رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفوها وشركاؤها في مجال الصحة بسبب القصف المُستمر في غزة.

الإحتلال الإسرائيلي المستشفى غزة مراسل قناة الغد الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي الغد الأخبارية الشفاء

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