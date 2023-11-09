الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دون إصابات.. انهيار سقف منزل بقرية سنوفر فى الفيوم

انهيار سقف منزل -
انهيار سقف منزل - ارشيفية

انهار سقف غرفة منزل مكون من طابقين، اليوم الخميس، بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم  بمحافظة الفيوم، دون وقوع أي إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار منزل في قرية سنوفر

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

فصل المرافق عن المنزل المنهار

انتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمه في باقي المنازل.

كما انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى المنزل لمعاينة باقي العقار.

وجار تحرير محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

انهيار سقف قرية سنوفر الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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