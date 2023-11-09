الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار بالأكاديمية العسكرية: ما حدث فى 7 أكتوبر فشل استخباراتى إسرائيلى

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر يعبر عن فشل استخباراتي إسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل مع استمرار الحرب لم تستطع الوصول إلى مقاتلي حماس والقبض عليهم وقتلهم أو تدمير سلاحها، وأدارت العملية بشكل سيئ.

وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الحرب في غزة غير متماثلة، حيث تدور بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وطرف لا يمتلك جيشًا، وبالتالي فإنها تُقاس بقدرة كل طرف على الوصول إلى مراكز الثقل للطرف الآخر.

هشام الحلبي: إسرائيل لا تستطيع الوصول للمقاتلين أو معرفة إمكانياتهم وتسليحهم

كما أوضح أن مراكز الثقل عند إسرائيل هي التسليح وإحداث خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تستطيع الوصول للمقاتلين أو معرفة إمكانياتهم وتسليحهم رغم الاقتحامات والعدوان.

وتابع: "العبرة ليست بدخول قطاع غزة، ولكن بالقدرة على الاستمرار وإحداث خسائر ضخمة، والعدوان الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أهدافه، ومن ضمن مراكز الثقل عند الفلسطينيين هو أنهم يقبلون التضحيات الضخمة".

غزة إسرائيل 7 أكتوبر فلسطين اللواء طيار هشام الحلبى صباح الخير يا مصر

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