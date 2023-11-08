الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أكينيولا: سعيد بالعودة للمشاركة مع الزمالك والمساهمة في التأهل لنهائي الكأس

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

أعرب سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض والمساهمة في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال سامسون أكينيولا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بمساعدة فريقي اليوم في تحقيق الفوز، ولدي شعور مختلف اليوم، عقب عودتي  للمشاركة وتسجيل هدف ساهم في تحقيق الفوز على منافس قوي ".

وأحرز سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثاني في لقاء اليوم، وتأهل الأبيض  لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

من جانب آخر قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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