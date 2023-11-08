الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث يكشف خطة إسرائيل للاستيلاء على الشرق الأوسط

عمرو عمار الباحث
عمرو عمار الباحث الجيوسياسي

كشف عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، تفاصيل خطة اليهود للسيطرة على الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين للأنبار في العراق والأردن وسيناء، وقيادة تل أبيب للشرق الأوسط “إسرائيل الكبرى”. 

أضاف عمار، خلال حواره ببرنامج"صالة  التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أمريكا هى من فتحت قيود هجرة اليهود لفلسطين عام 1942، وفق برنامج وخريطة وملخصها الاستيلاء على كامل فلسطين وربما شرق الأردن.

تابع أنه تم تقديم عطايا كبيرة للرئيس الراحل حسني مبارك، لكنه رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، مؤكدًا أن الحكومة المصرية قامت بعمل انصهار ديمجرافي بين الدلتا وسيناء من خلال الأنفاق، لتكون خط الدفاع الثالث لمصر وخط الدفاع الثاني لمصر هى فلسطين، وسوريا هى خط الدفاع الأول، وهذا يؤكد عليه المشروعات القومية التي تمت.

إسرائيل تريد إسقاط الديون مقابل تهجير الفلسطينيين لمصر

أشار إلى أن إسرائيل تريد إسقاط الديون مقابل تهجير الفلسطينيين لمصر، وهذا المخطط ضمن خطة السقوط الاقتصادي الإسرائيلي لمصر بعد أزمة السكر والأرز، لكن ما حدث أن الشعب المصري نزل للشوارع ورفض خروج الفلسطينيين من قطاع غزة وأسقط خطتهم. 

وأكمل أن اليهود تخيلوا أن صناعة الديانة الإبراهيمية ستوصلهم لاحتلال الشرق الأوسط، وأتوقع تبادل للأسرى ونهاية الحرب وخروج شخص من السجون الإسرائيلية لقيادة السلطة الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على آبار الغاز في الدول العربية كلها حتى تكون هى مورد الغاز الأول لأوروبا.

خطة اليهود للسيطرة الشرق الأوسط إسرائيل تهجير الفلسطينيين شرق الأردن الحكومة المصرية أسقط خطتهم

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