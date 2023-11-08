الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ديوان عام محافظة الإسماعيلية ينفذ خطة الإخلاء التدريبية للطوارئ

اللواء هنري إبراهيم
اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية

نفذ ديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خطة الإخلاء التدريبية في حالات الطوارئ لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك بإدعاء حدوث حريق مفاجئ، والتي نظمتها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بالإسماعيلية بالتنسيق مع الحماية المدنية ومرفق الإسعاف بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بضرورة وضع خطط تدريبية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة في المنشآت الحكومية؛ حرصًا على سلامة العاملين في المقام الاول وسلامة المنشآت.

الهدف من التدريب

وأوضح اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ،  أن الهدف من خطة الإخلاء هو تدريب جميع العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية على خطوات الإخلاء السليمة في حالات الطوارئ، إلى جانب نشر الوعي بينهم للتعامل مع الإسعافات الأولية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

تفاصيل خطة الإخلاء 

وقد تم تنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والذي لم يتعدى دقيقة واحدة، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي حُددت مسبقًا، موضحًا أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة وقطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء.

كما قام مسئول الحماية المدنية بتوجيه عدد من النصائح لجميع المتواجدين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات السليمة للحد من المخاطر والكوارث المنزلية، بالإضافة إلى شرح كيفية مواجهة بعض المواقف الصعبة والتصرف السليم وقت حدوث تسرب للغاز أو حدوث ماس كهربائي أو اشتعال الحرائق.

كما شرح مسئول مرفق الإسعاف الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالإغماء أو الإختناق أو حدوث كسور من خلال الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصاب لحين وصول الخدمة الطبية.

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