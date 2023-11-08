الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بينهم الحافز.. مزايا يحصل عليها مديري المدارس الجدد من الشباب

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تدريب المعلمين الشباب الجدد والذين سوف يتم تعينهم كمديري مدارس كدفعة أولى ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين مديرى مدارس شباب جدد، وقد كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن المزايا التى سوف يحصل عليها هؤلاء الشباب الجدد خلال تعينهم.

أكدت المصادر، أن الدفعة الأولى تشمل 350 معلم وسوف يتم إصدار قرار بتعينهم فى 350 مدرسة على أن يتم إصدار هذا القرار الوزارى قريبًا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أقرا ايضًا

txt

كولر يُهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد النهائي من المباريات

 

وقالت المصادر لـ الدستور، إن هؤلاء سوف يتم صرف حافز لهم تشجيعًا لهم خلال العمل، بالاضافة إلى أنه سيتم تدريبهم على وسائل التدريس الحديثة والرقمية والتواصل النفسي مع الطلاب فى مختلف المراحل العمرية.

 

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية له عن اختيار مديرى مدارس جدد من الشباب  أن الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد البرنامج التوعوي حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

 

وشهد حجازي، إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"؛ والذي يمتد خلال الفترة من  5 - 11 - 2023 وحتى 16 - 11 2023.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترقيات المعلمين 2021 المعلمين الجدد برامج تأهيل المعلمين الجدد برنامج تأهيل المعلمين الجدد ضرورة للارتقاء بالتعليم برنامج تأهيل المعلمين الجدد

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

أسرة عروس القليوبية تذبح عجل ابتهاجا بإعدام قاتل نجلتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب