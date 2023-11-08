بينهم الحافز.. مزايا يحصل عليها مديري المدارس الجدد من الشباب

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تدريب المعلمين الشباب الجدد والذين سوف يتم تعينهم كمديري مدارس كدفعة أولى ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين مديرى مدارس شباب جدد، وقد كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن المزايا التى سوف يحصل عليها هؤلاء الشباب الجدد خلال تعينهم.

أكدت المصادر، أن الدفعة الأولى تشمل 350 معلم وسوف يتم إصدار قرار بتعينهم فى 350 مدرسة على أن يتم إصدار هذا القرار الوزارى قريبًا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وقالت المصادر لـ الدستور، إن هؤلاء سوف يتم صرف حافز لهم تشجيعًا لهم خلال العمل، بالاضافة إلى أنه سيتم تدريبهم على وسائل التدريس الحديثة والرقمية والتواصل النفسي مع الطلاب فى مختلف المراحل العمرية.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية له عن اختيار مديرى مدارس جدد من الشباب أن الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد البرنامج التوعوي حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وشهد حجازي، إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"؛ والذي يمتد خلال الفترة من 5 - 11 - 2023 وحتى 16 - 11 2023.