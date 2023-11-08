ضبط 1770 مخالفة مرورية وتنفيذ 276 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

أحكمت الأجهزة الأمنية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدي لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب، و1770 مخالفة مرورية، وتنفيذ 276 حكمًا قضائيًا، و30 قضية في مجال الأمن العام، و6 قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ