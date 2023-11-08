أقوال "مستريح المستلزمات الطبية" بالقاهرة أمام جهات التحقيق

أدلى مستريح المستلزمات الطبية، اليوم الأربعاء، باعترافات تفصيلية في واقعة اتهامه بـغسل الأموال، وذلك أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة.

واعترف المتهم، أنه غسل أموال نتيجة نصبه على المواطنين حيث جمع مبلغ 3 ملايين جنيه، وقام بالاتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية لإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضح أنه لم يكتفِ بذلك بل تمكن من الاشتراك مع آخرين بتأسيس شركات وشراء سيارة ودراجة نارية

كانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة، الإثنين، بحبس متهم بغسل الأموال من جرائم النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.