الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لما جبريل تكشف لـ "صاحبة السعادة" عن أصعب تغطياتها الإعلامية

لما جبريل
لما جبريل

كشفت الإعلامية لما جبريل، مذيعة قناة إكسترا نيوز، عن أن أصعب تغطية قامت بها كانت تغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنها كانت تعمل بجهد كبير لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي.

 

وقالت جبريل،، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، إنها كانت تحمل الكاميرا من المصور وتسير من لجنة للجنة لتصوير أكبر عدد من الصور، وأنها شعرت بالارتياح بعد انتهاء الانتخابات من كثرة التعب.

 

وأعربت جبريل، عن سعادتها بالحوار مع إسعاد يونس، وأنها تحترمها كإعلامية وفنانة، وأنها تتمنى لها دوام النجاح والتألق، كما شكرت جمهورها على متابعتها ودعمها، وأنها تعد بتقديم المزيد من العمل الإعلامي المتميز.

 

تغطية اكسترا نيوز لما جبريل الانتخابات الرئاسية إسعاد يونس صاحبة السعادة

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