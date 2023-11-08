افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافى لقصور الثقافة بالسويس

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف الذي تنظمه بمحافظة السويس؛ وذلك ضمن برنامجها المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

"دور المرأة في التنمية الريفية" بالسويس

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية الريفية " في مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بقرية العمدة، تحدثت خلالها الدكتورة عبير علي، مدير عام المجلس القومي للسكان، عن الأدوار المتعددة التي تقم بها المرأة في المجتمع الريفي كالمساهمة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب مهام العمل المنزلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة.

كما تناولت المشكلات التي تعاني منها المرأة في الريف، ومنها ارتفاع نسبة الأمية، قلة فرص التعليم، هذا إلي جانب بعض المشكلات الناتجة عن العادات والتقاليد كالزواج المبكر، كثرة الإنجاب، وتقيد سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة السياسية.

واختتمت حديثها بذكر دور الدولة وجهودها لمواجهة تلك المشكلات من خلال تمكين المرأة الريفية للارتقاء بجودة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

تلى ذلك ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم إشراف الفنانة إيمان خالد.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والإدارة العامة لثقافة القرية.

ورش ولقاءات حول "تعزيز الانتماء" بالسيدة زينب

على جانب آخر، شهدت روضة السيدة زينب مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لتقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن بالمناطق المطورة بديل العشوائيات.

بدأت الفعاليات التي قدمها قصر ثقافة 25 يناير بلقاء بعنوان "الانتماء للوطن" تحدثت خلاله فاطمة شعبان عما يستحقه الوطن من ولاء وانتماء من أبنائه، مؤكدة على ضرورة أن يفخر كل مصري بوطنه كونه الأرض التي ننتمي إليها، ونتشارك فيها التاريخ والمصير.

تلى ذلك مسابقة ثقافية بعنوان "دول وأعلام" حول المعلومات الأساسية لعدد من الدول مثل موقعها على الخريطة، عملتها، عاصمتها والعلم الخاص بها.