أحمد الطاهرى: جزء من فريق "إكسترا نيوز" سبب نجاح "القاهرة الإخبارية"

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة إكسترا نيوز هي عنوان نجاح للعديد من أساتذة الصحافة منذ أول تأسيسها في عام 2014، مشيرًا إلى انضمامه للقناة في عام 2021، حيث شغل حينها منصب نائب رئيس القناة.



وأضاف الطاهري، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "DMC"، أنه كان ضمن الفريق الذي تولى مسئولية عملية تطوير قناة "إكسترا نيوز" بنفس الفريق الذي كان متواجدًا بها بالفعل، لأنها تحتوي على كوادر عظيمة للغاية.



وواصل: "في ذلك الوقت، بدأنا نفتح مجالات فرص عدة للشباب، بجانب التدريب والكفاءة الكبيرة لدى الفريق الذي أثبت نفسه في وقت قصير، كما أن جزءًا من هذا الفريق كان سببًا في نجاح قناة القاهرة الإخبارية، سواء العاملون أمام الشاشة أو خلفها".