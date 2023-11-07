الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن استهدافه مرابض مدفعية الاحتلال بفلسطين

عناصر حزب الله
عناصر حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني مساء الثلاثاء، عن ضربات جديدة وجهها لجيش الاحتلال، ردًا على قصف نفذه الأخير ليل الاثنين.

وقال الحزب في بيان: "ردًا على قيام إسرائيل باستهداف إحدى نقاط المقاومة الإسلامية في ‏إقليم ‏التفاح ليل الاثنين 6 نوفمبر، قامت المقاومة الإسلامية ‌‏بعد ظهر الثلاثاء 7 نوفمبر باستهداف مرابض مدفعية العدو في فلسطين ‏المحتلة".‏

ولم يكشف الحزب في بيانه عن المناطق التي استهدفها، لكن وسائل إعلام فلسطينية منها المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت بأن المقاومة اللبنانية وجهت رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان السوري المحتل، مساء اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو 20 صاروخ أطلقت من لبنان على مستوطنات ومواقع شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري.

txt

القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف موقعى "المالكية وجل الدير" الإسرائيليين

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال فلسطين والجولان وسمعت أصوات انفجارات.

وصباح اليوم، زعم جيش الاحتلال أن وسائط الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيَرة على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف مرابض لمدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، ردًا على استهداف نقطة عسكرية له في إقليم التفاح.

حزب الله اللبناني ضربات جديدة استهداف مرابض مدفعية العدو فلسطين المحتلة ​الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

رجل أمريكا الأخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة