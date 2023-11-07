حزب الله يعلن استهدافه مرابض مدفعية الاحتلال بفلسطين

أعلن حزب الله اللبناني مساء الثلاثاء، عن ضربات جديدة وجهها لجيش الاحتلال، ردًا على قصف نفذه الأخير ليل الاثنين.

وقال الحزب في بيان: "ردًا على قيام إسرائيل باستهداف إحدى نقاط المقاومة الإسلامية في ‏إقليم ‏التفاح ليل الاثنين 6 نوفمبر، قامت المقاومة الإسلامية ‌‏بعد ظهر الثلاثاء 7 نوفمبر باستهداف مرابض مدفعية العدو في فلسطين ‏المحتلة".‏

ولم يكشف الحزب في بيانه عن المناطق التي استهدفها، لكن وسائل إعلام فلسطينية منها المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت بأن المقاومة اللبنانية وجهت رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان السوري المحتل، مساء اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو 20 صاروخ أطلقت من لبنان على مستوطنات ومواقع شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال فلسطين والجولان وسمعت أصوات انفجارات.

وصباح اليوم، زعم جيش الاحتلال أن وسائط الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيَرة على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف مرابض لمدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، ردًا على استهداف نقطة عسكرية له في إقليم التفاح.