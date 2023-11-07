الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة: علاج 97.1% من إجمالي قوائم انتظار المرضى بمحافظة الغربية خلال أكتوبر الماضي

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنهاء 97.1% من إجمالي قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة في محافظة الغربية، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقب زيارته للمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي تم علاجها عقب زيارة الوزير وحتى 26 أكتوبر الماضي، بلغت 3 آلاف و536 حالة مرضية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الطبية بالمحافظة.

إجراء 2943 عملية جراحية بالغربية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، إن 4 مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية، نجحت في علاج 354 حالة مرضية، عقب زيارة وزير الصحة، كما نجحت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة في علاج 626 حالة مرضية.

التأمين الصحي

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات التابعة للتأمين الصحي قدمت خدمات مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة لـ927 حالة مرضية.

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ننشر خارطة عمل القضاء على قوائم الانتظار في مستشفيات دمياط

وتابع الدكتور أسامة بلبل، أن المستشفيات الجامعية عالجت 427 حالة مرضية من قوائم الانتظار، فيما تم علاج 702 حالة من قوائم الانتظار في المستشفيات الخاصة، و18 حالة مرضية من خلال مستشفى طنطا العسكري.

اجتماع وزير الهند 
 

وفى سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الهولندي الدكتور إرنست كايبرز، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الصحة الهولندية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطور الذي شهده القطاع الصحي المصري خلال السنوات الماضية، بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وعدم تسجيل أي إصابة، منذ عام 2007.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تطرق إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وما حققته من إنجازات في الارتقاء بصحة المواطنين المصريين، وخدماتها للمقيمين على أرض مصر من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى مبادرة فخامة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وتابع «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة المصرية، وهولندا، بشأن دعم القطاع الصحي المصري، من خلال تدريب الفرق الطبية، وكذلك دعم التصنيع المحلي للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا للتعاون في مجال علاج الأطفال مرضى الأورام، والتغطية الصحية الشاملة، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة «مصر 2030».

 

الصحة قوائم انتظار الغربية التدخلات الطبية الخدمات الطبية

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