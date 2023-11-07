الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل فهمى: مصر لها تاريخ طويل وثابت فى دعم القضية الفلسطينية

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن التحرك المصري استبق بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، مؤكدًا أن التركيز في الجانب الإنساني كان على دخول المساعدات عبر معبر رفح، والتعامل مع الجرحى من الفلسطينيين وغيرهم دون تفرقة بين جنسية أو أخرى، إضافة إلى مساهمة مصر في خروج بعض مزدوجي الجنسية إلى بلادهم.

 

وأضاف فهمي، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر على الجانب السياسي، كانت من الدول التي لها تاريخ طويل وثابت في دعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي ودبلوماسيًا، ولم تفرط لحظة ولا يوم في هذه القضية بأي حال من الأحوال.

 

وأكد، أن مصر رفضت بشكل واضح وقاطع مسألة التهجير القسري للفلسطينيين من الشمال للجنوب، ثم محاولة دفعهم للخروج خارج حدود قطاع غزة.

التحرك المصري الفلسطينيين مصر القاهرة الإخبارية الجانب الإنساني معبر رفح الجرحى مزدوجي الجنسية القضية الفلسطينية التهجير القسرى قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيب

نهى طلعت: مصر فى مقدمة الدول التى أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة

وزير فلسطينى: الاحتلال يواجه مقاومة عنيفة

وزير فلسطيني: غريزة الانتقام تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان والنقب وغلاف غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يكشف عدد قتلاه من الجنود والضباط منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال: مقتل 4 من قواتنا فى معارك غزة بينهم قائد سرية

وزير الدفاع الإسرائيلى: "لسنا معنيين بحرب مع حزب الله"

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسى يبحث مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تطورات الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى