نبيل فهمى: مصر لها تاريخ طويل وثابت فى دعم القضية الفلسطينية

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن التحرك المصري استبق بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، مؤكدًا أن التركيز في الجانب الإنساني كان على دخول المساعدات عبر معبر رفح، والتعامل مع الجرحى من الفلسطينيين وغيرهم دون تفرقة بين جنسية أو أخرى، إضافة إلى مساهمة مصر في خروج بعض مزدوجي الجنسية إلى بلادهم.

وأضاف فهمي، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر على الجانب السياسي، كانت من الدول التي لها تاريخ طويل وثابت في دعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي ودبلوماسيًا، ولم تفرط لحظة ولا يوم في هذه القضية بأي حال من الأحوال.

وأكد، أن مصر رفضت بشكل واضح وقاطع مسألة التهجير القسري للفلسطينيين من الشمال للجنوب، ثم محاولة دفعهم للخروج خارج حدود قطاع غزة.