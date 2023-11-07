محافظ الإسماعيلية يصدّق على النزول بسن القبول بالابتدائية 3 أشهر

صَدَّق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالموافقة على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي ثلاثة أشهر، من سن السادسة تمامًا إلى ٥ سنوات و٩ أشهر، طبقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس بكل إدارة تعليمية.

وأكد "بشارة" أن هذا القرار جاء تخفيفًا عن كاهل المواطنين، على أن يتم النزول بالسن ثلاثة أشهر في المدارس ذات الكثافات المنخفضة، وأن يكون النزول تدريجيًا وفق معدلات الكثافة المسموح بها، مع الالتزام بالمربع السكني لولي الأمر في حالة تم القبول.

محافظ الإسماعيلية يزور مصابى غزة

وقام محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة، التابع لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

حالة مصابى غزة

واطمأن "بشارة" على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة، حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر.

وأشار الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد "سامي" تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات، سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية توفير كافة الإمكانات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

كما تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.