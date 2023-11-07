وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وتفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.

اطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية حيث قام بمتابعة عدد من الفصول

واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين

وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2 حيث أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل.

كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

شرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية وسرعة نزول الطلبة

ثم وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيدًا عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير معلم للتربية الموسيقية، وآلات موسيقية بالمدرسة، وتم التواصل مع التوجيه العام للتربية الموسيقية بالمديرية لتوفير معلم للمدرسة

كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.