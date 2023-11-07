"مصر أكتوبر" يجرى تعديلًا محدودًا على أمانة المرأة المركزية بالحزب

أصدر حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، قرارًا تنظيميًا جديدًا برقم 635 لسنة 2023، يقضي بإدخال تعديل محدود على أمانة المرأة بالحزب.

ونص القرار الصادر على تعيين الدكتورة رشا علي محمد أبوزيد، أمين مساعد أمانة المرأة بالمركزية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

جاء القرار في ضوء اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لحزب مصر أكتوبر، وعلى ما تم عرضه من الأمين العام وأمين التنظيم للحزب.

ويُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

تعديلات محدودة بأمانة حزب مصر أكتوبر

تجدر الإشارة إلى أن الحزب أجرى نهاية الشهر الماضي، تعديلًا محدودًا على تشكيل الأمانات المركزية بالحزب، وأمانة السياسات، والتخطيط والأمانة القانونية.

وأصدرت رئيس الحزب، قرارًا بتعيين طارق عبدالحميد أحمد السيد، أمين أول مساعد لأمانة السياسات بالمركزية، وتعيين محمد عماد حسني محمد، أمينًا لأمانة الشئون القانونية بالمركزية.

كما شملت القرارات تعيين أحمد السيد عبدالحميد سالم، أمينًا لأمانة التخطيط الاستراتيجي بالمركزية.

وأوضحت القرارات الصادرة عن رئيس الحزب، أنها جاءت وفقًا للدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، والقانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

وذلك بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لحزب مصر أكتوبر، وعلى ما تم عرضه من الأمين العام، وأمين التنظيم للحزب.

ووقت المادة الرابعة من قرار الحزب بأن، يُنشر على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.