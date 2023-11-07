الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد ميدانيا محطة صرف شط جريئة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم الثلاثاء.

واطلعت "المحافظ" على آخر التطورات بالمشروع ومعدلات التنفيذ وذلك خلال مناقشتها لكافة محاوره من أعمال انشائية للمحطة والشبكات مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وشركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع "، كما بحثت المعوقات التى تبطىء نسب التنفيذ وآلية تخطيها للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وشددت "الدكتورة منال عوض" على دفع العمل بالمشروع والاسراع بالخطوات التنفيذية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن المحافظة تتابع مستجدات الموقف بشكل دورى.

وأيضا في مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1300عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية وايضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة وتم سحب 200 عينة مياه، بالإضافة الى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 40عينة  ومطابقتها للمعايير الصحية.

وأيضا في مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 18 محطة معالجة الصرف الصحي وايضا عينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي 14عينة وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات المصارف 15 عينة وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط دمياط اخبار دمياط

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