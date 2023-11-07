مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تُنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى محطات مياه الشرب، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام وأساسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة السلام الإعدادية بقرية الشعراء، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، لمحطة تنقية مياه سنجها المرشحة. وخلال الزيارة، تم شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ولغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه في كل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبه والكلور. كما تم استعراض خزانات المياه العكرة، ثم المروقات والمرشحات في مختلف مراحلها، وصولًا إلى مرحلة إضافة الكلور النهائي، وانتقال المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول إلى المنازل والمواقع المختلفة التي تُغذى بها المحطة.