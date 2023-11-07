قافلة جامعة قناة السويس توقع الكشف مجانًا على 780 مواطنًا في "الشلوفة"

انطلقت القافلة التنموية الشاملة لجامعة قناة السويس إلى قرية الشلوفة بمحافظة السويس، تضم كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، وخدمات التثقيف الصحي والتربوي، والإرشاد الزراعي.

مندور: القوافل البيئية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى، تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى حياة كريمة، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية.

الكشف على 780 مواطن وصرف الأدوية بالمجان

وتوقيع 780 كشفًا طبيًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتقديم العلاج البيطري لـ791 حالة.

وندوات التثقيف الصحي حول التغير المناخي وكيفية تأثيره على الصحة من الإصابة بنزلات البرد، وأمراض الحساسية، والنزلات المعوية، وكذلك التثقيف الصحي حول أمراض الضغط والسكري.

وقدمت الجامعة خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين عن دودة البرسيم وسوسة الكوسة، وسوسة مخازن القمح، والقوارض بالمنازل، وكيفية التعامل مع هذه المشكلات، والتوصية بالمكافحة المتكاملة.

وفي مجال الإرشاد النفسي والتربوي- قام أساتذة الجامعة بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية حول الصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة، الغذاء المتكامل، التلوث البيئي، والتغير المناخي والإجابة عن استفسارات المواطنين.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على تنظيم قوافل طبية مجانية باستمرار تشمل جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على نفقه الدوله تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.