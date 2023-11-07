الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القذائف الإسرائيلية تمطر قطاع غزة… وتصاعد أعمدة الدخان

قصف غزة
قصف غزة

أفادت فضائية “القاهرة الاخبارية” بسقوط وابل من النيران بواسطة القذائف الإسرائيلية على قطاع غزة الآن، على الهواء مباشرة.

وفي وقت سابق أصيب 6 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم فجر اليوم.

وأكدت وكالة انباء فلسطين الرسمية إصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال، وإصابة سيدة بعيار ناري في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال مساء أمس، وشاب برصاصة في الفخذ، وآخر برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، واصابة شاب في الاطراف السفلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على الساعة الثانية فجرا ترافقها جرافتان مجنزرتان حارات "البلاونة والحدايدة والغانم والشهداء والمربعة والمقاطعة" في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع مدينة طولكرم، وتحديدا على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة، ونشرت قناصتها على اسطح المنازل والبنايات في المخيم ومحيطه.

https://fb.watch/o9yTgHYDRb/?mibextid=Nif5oz
القذائف الإسرائيلية إسرائيل قطاع غزة مخيم طولكرم

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