جيهان منصور: القاهرة الإخبارية تفتح طاقة نور للمجتمع الأمريكى

كشفت الإعلامية جيهان منصور، مدير مكتب قناة القاهرة الإخبارية بواشنطن، عن دور القناة في توعية الرأي العام الأمريكي بالقضايا العربية والإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وأوضحت "منصور"، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، أن القناة تسعى إلى تقديم رؤية مصرية وعربية للأحداث الدولية، وتحدي الإعلام الغربي المنحاز، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الرسائل الإيجابية من المشاهدين الأمريكيين الذين أبدوا احترامهم وتقديرهم للمحتوى الذي تقدمه القناة.

وقالت "منصور" إنها تفخر بأن تكون سفيرة لمصر والعالم العربي في واشنطن، وأن تنقل صوت الحق والعدالة إلى العالم، معربة عن سعادتها بتحقيق حلمها في أن تقول "هنا القاهرة" من قلب العاصمة الأمريكية.