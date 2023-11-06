الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: فريق "القاهرة الإخبارية" أصبح عند حسن ظن الجمهور فى عام واحد

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت عند حسن ظن الجمهور المصري والعربي في عام واحد فقط، وذلك بفضل جهد كبير للغاية من قبل فريق القناة الذي يواصل العمل ليلًا ونهارًا، رغم مواجهتهم للعديد من التحديات والصعوبات في الفترة الماضية.


وأضاف الطاهري، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة "دي إم سي"، أن فريق قناة "القاهرة الإخبارية" تعرض لحملات هجوم وتشكيك وموجات إحباط، لكنهم تفادوا كل ذلك بثقة ونجاح، وكان ذلك بدعم كبير من قبل مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك ما أحدث الفارق في الأوقات الحرجة التي نعيشها الآن. 

القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري الشركة المتحدة صاحبة السعادة إسعاد يونس

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