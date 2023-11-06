الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 ملفات بارزة على طاولة التنفيذيين في كفر سعد بدمياط

كفر سعد
كفر سعد

عقد الدكتور محمد السيد ليله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، اجتماعا بحضور كلا من غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة والمهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري والمهندس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز وبعض مديري الإدارات واعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ولجنة البت.

 

ناقش الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء كما ناقش آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، وشدد على العمل طبقًا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقًا لأحكام قانون التصالح مؤكدًا على الإسراع في معدلات العمل.

 

ووجه رئيس المركز، بالتوجه للمركز التكنولوجي بمدينة كفر سعد لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم  لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.

 

كما ناقش ملف تعديات مخالفات البناء وضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واستردادها وإزالة التعديات عليها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة قطاعات المدينةوفقًا للخطة الموضوعة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كفر سعد كفر سعد البلد دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض

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