الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: أعمال العنف التي يقوم بها الاحتلال اعتداء على الإنسانية الفلسطينية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المجتمع الدولي مازال داعم بشكل أعمى الكيان الصهيوني رغم حجم المجازر البشرية التي يرتكبها هذا الكيان في حق الشعب الفلسطيني يوميًا.

الإنسانية الفلسطينية 

وأكد جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن السكوت على حجم المجازر البشرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بمثابة ضرب لكافة الأخلاق والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الشعوب.

وأضاف في حديثه، أن أعمال العنف التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني اعتداء واضح على الإنسانية الفلسطينية التي تدافع فقط من أجل العيش بحرية وسلام على أرضهم ووطنهم.

دلائل تصريحات نتنياهو 

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة الخاصة بإمكانية ضرب قطاع غزة بالكامل بقنبلة نووية أمر في غاية الخطورة، حيث يعد هذا التصريح اعتراف علني عن المخططات الصهيونية المقبلة التي ترغب في تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع: "تصريحات نتنياهو دليل على عقلية التطرف التي يعيش بها هذا الكيان الصهيوني، حيث يتغذى الاحتلال على رؤية أشلاء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشباب، نحن أمام مجموعة يقودها عدد من المتطرفين والإرهابيين".

جهاد الحرازين محلل سياسي فلسطيني مجازر إسرائيل في فلسطين اكسترا نيوز الاحتلال الصهيوني الغاشم

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