الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: الانتهاء من بناء مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء الفعلي من أعمال البناء والتشييد  لمركز طب الأسرة الرئيسي والذي تم البدء بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية به منذ الشهور القليلة المنقضية، وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي إقليم القناة والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم.

الانتهاء من تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانتهاء من تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي يعد خطوة لتحقيق هدفنا الأساسي، وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

 

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور اليوم الإثنين، لمركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ورافقه الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة .

الانتهاء من التشطيبات النهائية 

وأوضح الدكتور أحمد أنور أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير بالمركز، ثم يعقب ذلك وضع الأثاث المكتبي والأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة، وذلك لتدشينه في القريب العاجل، كنقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الإقليم.

محتويات مركز طب أسرة 

تضم وحدة طب الأسرة الخاصة بمستشفى جامعة قناة السويس أماكن استقبال وانتظار للمرضى، بالإضافة إلى عيادات طب الأسرة، أمراض النساء ومتابعة الحمل، وعيادات الأطفال، وعيادة طب الأسنان، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى غرفة الأشعة x-ray، ومعامل الدم، والتحاليل، وسحب العينات.

إلى جانب غرفة التعقيم، المغسلة، وغرف الفرز، وغرفة النفايات، وغرف الكهرباء، والتيار الخفيف، وغرف تغيير الملابس، وأماكن التسجيل الطبي، والطوارئ والملاحظة، والصيدلية والمخازن وغرفة التطعيمات، والمكاتب الإدارية.

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