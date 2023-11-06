"القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى محيط الخارجية التركية احتجاجًا على زيارة بلينكن

تجمع المئات في المواطنين الأتراك في مظاهرات بمحيط الخارجية التركية احتجاجًا على زيارة وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأنقرة، اليوم الإثنين، بالتزامن مع تصاعد وتيرة حدة العنف في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الأمريكي عدة عبارات ضد العدو الإسرائيلي وما يحدث في غزة ومنها: "نعيش ونرى الانتفاضة".

وكان بلينكن قد وصل إلى أنقرة الليلة الماضية، وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية خصصت بروتوكولًا منخفض المستوى لاستقبال بلينكن لدى وصوله إلى مطار أسن بوغا في أنقرة، حيث لم يحضر هناك أي مسئول تركي رفيع المستوى، واقتصر التمثيل التركي على مدير شئون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية يبرق بلقان، ونائب والي أنقرة نامق كمال ناظلي.