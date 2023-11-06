اشتية: الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة للتدخل لوقف المجازر ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يقتل الأطفال في غزة بالقنابل.

أبشع أنواع التنكيل



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال، وعلى المحكمة الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا ان الأوضاع في غزة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

ودعت الإمارات والصين إلى مشاورات الساعة الثالثة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس.

وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.

