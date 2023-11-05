نهائي الدوري الأفريقي.. الوداد يتقدم على صن داونز بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

سجل ريفالدو كويتزي مدافع صن داونز هدف التقدم لصالح الفريق المغربي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

وتقام المباراة على ملعب "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء.

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أحداث الشوط الأول

فريق الوداد سيطر على بداية المباراة لكن بدون أي خطورة على مرمى صن داونز.

وكانت بداية الخطورة في الدقيقة 38 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الوداد عن طريق يحيى عطية الله لكن تصدي رائع من حارس المرمى.

وجاء الهدف في الدقيقة 41 بعد كرة عرضية من منتصر لحتيمي لاعب الوداد من يمين منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع صنداونز ليحاول ريفالدو تشتيت الكرة لتسكن الكرة الشباك.

وتوقف اللعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد إصابة منتصر لحتيمي قبل أن يغادر اللقاء ويشارك حمدو الهوني بدلا منه.

تشكيل الوداد لمواجهة صن داونز

جاء تشكيل فريق الوداد البيضاوي المغربي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيي عطية الله - جمال حركاس - أيمن أبوالفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي - يحيي جبران - عبدالله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.

تشكيل صن داونز لمباراة الوداد

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

وأجرى موكوينا تغيير وحيد في تشكيل فريقه لمواجهة الوداد عن الفريق الذي واجه الأهلي في إياب نصف النهائي.

ويشارك اللاعب ليسيبا نكو بدلًا من جاستن سيرينو.

جاء تشكيل الفريق الجنوب إفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا.

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل.

خط الهجوم: ليسيبا نكو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.