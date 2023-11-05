«سيمبلكس»: إنشاء أكبر مصنع فى إفريقيا والشرق الأوسط لماكينات الـ«سى إن سى»

شاركت شركة «سيمبلكس» فى الملتقى والمعرض الدولى الثانى للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى، ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية، وشهد الملتقى مشاركة ٣٠٠ شخصية من ٣٧ دولة، وما يقرب من ٣٥٠ شركة بالمعرض، تمثل ١٨ قطاعًا صناعيًا.

وقال أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة «سيمبلكس»، إن المشاركة فى المعرض جاءت بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» الرئاسية، مشيرًا إلى أن أعضاء المبادرة أسهموا فى مساعدة وتيسير التصاريح الخاصة بإنشاء أكبر مصنع فى إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع ماكينات الـ«سى إن سى» بالعاشر من رمضان، والخاص بشركة «سيمبلكس».

وأضاف «شعبان»، لـ«الدستور»، أن توجيهات الرئيس خلال الملتقى كانت واضحة بدعم الصناعة المحلية، وضرورة توفير كل المحفزات التى تسهم فى رفع قيمة المنتج المصرى، لافتًا إلى أن الملتقى كان فرصة جيدة لمجتمع الأعمال ككل وملتقى واسعًا لجميع الصناعات على المستويين المحلى والعالمى.

وبيّن أن الملتقى تطرق إلى التعليم الفنى واهتمام القيادة السياسية به، لأنه إحدى نقاط جذب الاستثمار، مشددًا على أن تأهيل المدارس الفنية «ضرورة مهمة» لتلبية احتياجات العمالة الماهرة.

كما شدد على ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لتوفير العمالة الفنية المدربة وتوجيهها للمصانع لمواكبة التطور، مع تدريبهم على أرض الواقع داخل الشركات قبل التخرج، فضلًا عن تعزيز الوعى بالحرف التقليدية وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم.

ورأى أن المعرض شهد مشاركة وفود أجنبية مما سيكون له دور كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول المجاورة، معتبرًا أن الوقت الحالى هو الأنسب لدعم الصناعة والمنتجات المحلية بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين؛ لرفع قيمة المنتجات المحلية وجودتها لتتناسب مع التصدير ومنافسة المنتجات الأجنبية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية المصرية.

وكشف عن أن «سيمبلكس» تخطط خلال الفترة المقبلة لرفع قيمة المكون المحلى بنسبة ٥٪، وإدخال خطوط إنتاج وماكينات جديدة، وزيادة حجم الإنتاج بنسبة ٢٠٪، ورفع قيمة الصادر بنسبة ١٠٪.

وركز الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعات فى دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.

واستهدف المعرض دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة والاستشاريين المتخصصين فى مختلف القطاعات الصناعية.