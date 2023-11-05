متحدث الجامعة العربية: تصريحات إلياهو هى جرس إنذار للعالم

قال جمال رشدي، المتحدث باسم أمين الجامعة العربية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية محض هذيان، وتكشف طبيعة الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لافتًا إلى أن تصريح وزير دفاع إسرائيل يوآف غالانت، أقل بكثير من مستوى الهذيان، الذي تفوه به وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو للتغطية السياسية، لأن تفوهاته تكشفهم أمام العالم، فهو ليس مواطنا عاديا يهذي على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما وزير مسئول في الحكومة.

ولفت إلى أن يوآف غالانت قال "من الجيد أنه لا يتخذ قرارًا أمنيًا في إسرائيل"، مردفًا: "لكننا نقول إنه عضو في الحكومة، ويكشف عن طبيعة الأشخاص في الحكومة، وتصريحاته جرس إنذار أننا أمام عصبة شديدة التطرف والعنصرية، تتحدث بمواقف عفا عليها الزمن".