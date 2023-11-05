النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية حول "الإشراف القضائى على الانتخابات"

نظَّم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية من درجة "معاون نيابة"، حول "الإشراف القضائي على الانتخابات"، وذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

استهلت الدورة التدريبية التي عُقِدَت بنظام "التدريب عن بُعد"، بكلمة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، رَحَبَّ فيها بالمشاركين، وشدد على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدولة المصرية- وعلى رأسها الجهات والهيئات القضائية- في تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية، موجهًا رسالته لأعضاء النيابة الإدارية، بوجوب تطبيق صحيح القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لما تقرره قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة المعنية بإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يَكفُل ويُيَسر على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.

حاضر في هذه الدورة التي عقدت بنظام "التدريب عن بُعد "كل من: المستشار وليد محمود- عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت " مناقشة إجراءات الاقتراع"، والمستشار شادي رياض– نائب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت "إجراءات الفرز وحفظ وتسليم الأوراق".

وانتهت الفَعَّاليات بمناقشة عامة، والرد على تساؤلات المتدربين بخصوص ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية.