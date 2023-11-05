الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات"

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والدكتور أحمد مختار محاضر التدريب وايمان علي وعلاء الدين حسن، عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندسة ايمان محمد علي، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد كمال، منسق المحافظة.

من جهته، قال محافظ قنا، إن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، من خلال تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التي تستحقها عن جدارة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

كما ثمَّن الداودي، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كل المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.  

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