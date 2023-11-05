الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مرصد الأزهر: مبارك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر عام 2005

مبارك
مبارك

قال الدكتور وسام حشاد، منسق وحدة رصد العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مخطط التهجير ليس حديثًا لكنه قديم ومتجذر.

وأضاف حشاد في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن التفكير في هذا المخطط بدأ عام 1971، حيث سعى الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لكن انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة واستعادة أراضيها أوقف هذا المخطط.

مرصد الأزهر: حسني مبارك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر عام 2005

وأشار إلى أنه تمت إعادة التفكير في هذا المشروع مرة أخرى مع بداية عام 2000، حيث اقترح جنرال إسرائيلي تنفيذ هذا المخطط مع بدايات عام 2005 إلا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض هذا المخطط. 

وتابع أنه في عام 2017، وزيرة الاستخبارات الصهيونية قالت إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي يؤكد لنا جميعًا النوايا المبيتة لتهجير الفلسطينيين، واستهداف مصر والإضرار بأمنها القومي وهو ما تجلى في 13 أكتوبر في تسريب وثيقة صادرة عن أجهزة الاستخبارات الصهيونية توصي بتهجير جميع سكان غزة قسرًا إلى شمال سيناء، وإنشاء عدد من المخيمات فيها وبعد ذلك إقامة مدن بصفة دائمة.

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