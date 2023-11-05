أسعار تذاكر القطار الأسبانى من القاهرة إلى أسوان ومنافذ بيع التذاكر

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 06:10 ص 11/5/2023 6:10:56 AM

أسعار تذاكر القطار الأسبانى من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار تذاكر القطار الأسبانى من القاهرة إلى أسوان

الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيهًا، والدرجة الثانية 40 جنيهًا.

الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيهًا، والدرجة الثانية 45 جنيهًا.

بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيهًا، والدرجة الثانية 45 جنيهًا.

مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيهًا، والدرجة الثانية 60 جنيهًا.

بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيهًا، والدرجة الثانية 60 جنيهًا.

المنيا الدرجة الأولى 90 جنيهًا، والدرجة الثانية 70 جنيهًا.

ملوى الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيهًا.

ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيهًا.

القوصية الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيهًا.

أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيهًا، والدرجة الثانية 85 جنيهًا.

أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيهًا، والدرجة الثانية 90 جنيهًا.

صدفا الدرجة الأولى 125 جنيهًا، والدرجة الثانية 90 جنيهًا.

طما الدرجة الأولى 125 جنيهًا، والدرجة الثانية 90 جنيهًا.

طهطا الدرجة الأولى 125 جنيهًا، والدرجة الثانية 90 جنيهًا.

المراغة الدرجة الأولى 130 جنيهًا، والدرجة الثانية 90 جنيهًا.

سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيهًا، والدرجة الثانية 100 جنيه.

المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيهًا، والدرجة الثانية 100 جنيه.

جرجا الدرجة الأولى 135 جنيهًا، والدرجة الثانية 100 جنيه.

فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيهًا، والدرجة الثانية 110 جنيهات.

نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيهًا، والدرجة الثانية 110 جنيهات.

دشنا الدرجة الأولى 150 جنيهًا، والدرجة الثانية 110 جنيهات.

قنا الدرجة الأولى 155 جنيهًا، والدرجة الثانية 115 جنيهًا.

قفط الدرجة الأولى 160 جنيهًا، والدرجة الثانية 120 جنيهًا.

قوص الدرجة الأولى 160 جنيهًا، والدرجة الثانية 120 جنيهًا.

الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيهًا، والدرجة الثانية 120 جنيهًا.

أسنا الدرجة الأولى 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 125 جنيهًا.

أدفو الدرجة الأولى 180 جنيهًا، والدرجة الثانية 135 جنيهًا.

كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيهًا، والدرجة الثانية 135 جنيهًا.

كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيهًا، والدرجة الثانية 145 جنيهًا.

دراو الدرجة الأولى 195 جنيهًا، والدرجة الثانية 145 جنيهًا.

أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيهًا.

أسعار تذاكر القطارات للعرب

سعر التذكرة التالجو الدرجة الأولي إلى 1400 جنيه.

سعر التذكرة التالجو الدرجة الثانية إلى 1100 جنيه.

سعر تذكرة vip الدرجة الأولي إلى 670 جنيهًا.

سعر تذكرة vip الدرجة الثانية إلى 430 جنيهًا.

تذكرة القطار الأسباني الدرجة الأولي إلى 400 جنيه.

سعر تذكرة القطار الأسبانى الدرجة الثانية إلى 290 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الأسبانى الدرجة الثالثة إلى 340 جنيهًا.