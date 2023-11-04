السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطينى: الاحتلال يواجه مقاومة عنيفة

الدكتور أحمد مجدلاني
الدكتور أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أن الحرب البرية ستكون عبارة عن نزهة، وقد اكتشف أنها ليست كذلك، مؤكدًا أنه يواجه مقاومة عنيفة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا لا تزال تصر على تغطية العدوان والإصرار على أن وقف إطلاق النار لم ينضج بعد، مشيرًا إلى أنها تريد أن تعطي مساحة أكبر للاحتلال لتنفيذ خططه المربكة والمبهمة، والتي كان يعتقد أنه بالدخول البري إلى غزة من الممكن أن يعجل للقضاء على البنية التحتية لحركة حماس وباقي الفصائل وتصفية سلطة حماس.

وأكد، أن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين لم تؤت النتائج التي كان يرغب الحصول عليها.

الإحتلال الإسرائيلي الحرب البرية مقاومة غزة المدنيين الفلسطينين حركة حماس

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