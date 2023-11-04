أهالي المطرية يشعلون مدرجات "كابيتانو مصر"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، والغناء.

ودارت فقرات بين مقدمة برنامج "كابيتانو مصر"، وعدد من أهالي المواهب في مدرجات ملاعب "كابيتانو مصر"، والذين ينتمون لمنطقة المطرية.

وقالت أحد الأهالي: "المطرية يعني الناس الجدعة ودايمًا واقفين جنب بعض".

وردد الحاضرون هتاف: "مطرية مية مية".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".