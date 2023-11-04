السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: مجازر الاحتلال مستمرة فى قطاع غزة

غزة
غزة

قالت الإعلامية داليا أبوعميرة، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، إنه منذ 29 يومًا، شهد قطاع غزة سقوط أكثر من 9 آلاف شهيد حتى الآن، ووصل عدد المجازر إلى أكثر من 1000 مجزرة، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت أبوعميرة، أن مجازر الاحتلال مستمرة في قطاع غزة بشكل واضح منذ 7 أكتوبر الماضي، ردًا على عملية طوفان الأقصى، حيث استهدف جيش الاحتلال مناطق من المفترض أنها تحت الحماية الدولية وتحت أنظار العالم، وكان آخر تلك المجازر بمحيط مستشفى الشفاء.

قطاع غزة لقاهرة الإخبارية 7 أكتوبر مجازر الاحتلال طوفان الأقصى مستشفى الشفاء

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