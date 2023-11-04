القاهرة الإخبارية: مجازر الاحتلال مستمرة فى قطاع غزة

قالت الإعلامية داليا أبوعميرة، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، إنه منذ 29 يومًا، شهد قطاع غزة سقوط أكثر من 9 آلاف شهيد حتى الآن، ووصل عدد المجازر إلى أكثر من 1000 مجزرة، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكدت أبوعميرة، أن مجازر الاحتلال مستمرة في قطاع غزة بشكل واضح منذ 7 أكتوبر الماضي، ردًا على عملية طوفان الأقصى، حيث استهدف جيش الاحتلال مناطق من المفترض أنها تحت الحماية الدولية وتحت أنظار العالم، وكان آخر تلك المجازر بمحيط مستشفى الشفاء.