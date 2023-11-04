السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى للهلال الأحمر: مخزون المساعدات الموجهة إلى غزة على وشك النفاد

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

سلط برنامج "السفيرة عزيزة"، الضوء على استغاثة الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن قرب نفاد مخزون المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

وعرض البرنامج تغريدة الدكتور رامي الناظر، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، والتي قال فيها: "إن مخزون المساعدات القادمة من دول العالم والموجهة إلى غزة على وشك النفاد".

ودعا الناظر جميع دول العالم إلى الاستمرار في تدفق المساعدات الإنسانية لأن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة جدًا.

 

الهلال الأحمر يتولى استلام طائرات المساعدات الدولية 

وكان الهلال الأحمر المصري، قد تولى استلام المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة القادمة لمطار العريش من الدول العربية وأغلب دول العالم لمساعدة أهالي غزة، ويقوم بإيصالها للقطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

للهلال الاحمر مخزون المساعدات قطاع غزة وشك النفاذ الاحتياجات الانسانية

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