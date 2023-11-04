عبد الفتاح فرحات: تحويل السيارات للغاز الطبيعى يستغرق 4 ساعات فقط

كشف المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة "غازتك"، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتم في 4 ساعات فقط.

عبد الفتاح فرحات: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يتم في 4 ساعات فقط

وتابع "فرحات" أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها من مختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز الطبيعي، والتي يجب أن تكون 70% قبل التحويل، ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ثم يتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية في تركيب الطقم بالإضافة لمعدلات الأمان.

كانت قد كشفت وزارة البترول، عن أنه في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

وخلال الاجتماع جرى استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على ١٨ شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.