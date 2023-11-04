السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عبد الفتاح فرحات: تحويل السيارات للغاز الطبيعى يستغرق 4 ساعات فقط

عبد الفتاح فرحات
عبد الفتاح فرحات

كشف المهندس عبد الفتاح فرحات  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة "غازتك"، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتم في 4 ساعات فقط.

عبد الفتاح فرحات: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يتم في 4 ساعات فقط 

وتابع "فرحات" أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها من مختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز الطبيعي، والتي يجب أن تكون 70% قبل التحويل، ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ثم يتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية في تركيب الطقم بالإضافة لمعدلات الأمان.

كانت قد كشفت وزارة البترول، عن أنه في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

وخلال الاجتماع جرى استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على ١٨ شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد. 

عبد الفتاح فرحات تحويل السيارات للغاز الطبيعي مركز الصيانة البترول وزارة البترول

مواد متعلقة

"غازتك" تكشف الوفر النقدي المحقق من تحويل السيارات للعمل بالغاز (إنفوجراف)

خبير اقتصادي: تطورات المنطقة والشتاء في أوروبا وراء ارتفاع أسعار الوقود

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: تحويل السيارات للعمل بالغاز بديل جيد للبنزين

خبير اقتصادى: قرار تثبيت أسعار السولار جاء مراعاة لمحدودى الدخل

خبير اقتصادى لـ"الدستور": حرب غزة ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمى

مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت عن مصر بسبب حرب غزة

البترول: خسائر مستمرة للنفط.. وخام غرب تكساس يسجل 81.25 دولار

رئيس "بدر الدين للبترول" يطلق فعاليات أسبوع السلامة لعام 2023

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

عاجل.. لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية