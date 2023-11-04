السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المغازى: الموقف الشعبى الداعم للقضية الفلسطينية هو ذاته الذى تتبناه القيادة

الدكتور عبدالله المغازى
الدكتور عبدالله المغازى

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المقترح الأمريكي بإدارة مصر لقطاع غزة ما بعد حماس مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الموقف الشعبي هو الموقف الرسمي من القضية الفلسطينية بأنه لا بد من وجود دولتين، ولا بد من منع التهجير القسري، ورفض أي حلول على حساب مصر، وموضحا أنه لم يوجد أي أحد ضحى للقضية الفلسطينية مثل مصر، مشيرا إلى أن سبب كره إسرائيل لمصر وحروب مصر مع إسرائيل كانت بسبب فلسطين.

وقال "المغازي" إنه لو سمحت مصر بإدارة قطاع غزة سيأتي الدور على الضفة الغربية وبذلك تنتهي دولة فلسطين، وتنتهي معها القضية الفلسطينية.

من ساهم فى الانشقاق داخل فلسطين هو الكيان الصهيونى

وأضاف المغازي، في تصريح لـ"الدستور"، قائلا: "مصر طوال عمرها لها مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، أهمها هو حل الدولتين".

وتابع أستاذ القانون الدستوري: إن من ساهم في الانشاق داخل فلسطين هو الكيان الصهيوني، هو من زرع الانشقاق ما بين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأمريكان يقومون بعمل ذلك.

ووجّه "المغازي" التحية للقيادة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ظل ثابتا على ثوابت الخارجية المصرية وثوابت مصر التاريخية من قضية من القضايا التي تعتبر القضية الأولى في العالم، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد فى العالم المحتل منذ نشأة الكيان الصهيوني.

المقترح الامريكي قطاع غزة الموقف الشعبي التهجير القصرى القضية الفلسطينية الضفة الغربية

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