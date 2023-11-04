السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": نشهد استعدادات كبيرة بمعبر رفح لاستقبال حاملى الجنسيات المزدوجة

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن القافلة الثانية للتحالف الوطني انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة وفي طريقها الآن إلى المنطقة الحدودية أو معبر رفح البري.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك 50 شاحنة مساعدات في مرحلة التجهيز النهائي قبل الانطلاق إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، وتضم مواد غذائية ومستلزمات طبية.

استقبال أكثر من 1000 شخص من مختلف الجنسيات

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح أننا نشهد استعدادات كبيرة داخل وخارج معبر رفح البري من حيث لاستقبال أعداد من حاملي الجنسيات المزدوجة، وهذا ما رأيناه على مدار الأيام الماضية، وتم استقبال أكثر من 1000 شخص من مختلف الجنسيات.

وتابع: يواصل المعبر الاستعدادات القصوى من خلال تجهيز سيارات الإسعاف استعدادًا لاستقبال عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين.

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